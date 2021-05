Una mancata precedenza ha provocato oggi pomeriggio lo scontro tra una Toyota Yaris ed una Citroen C4.

L’urto tra i due veicoli è stato violento ma non ha provocato per fortuna danni alle persone. Il conducente della Citroen è rimasto leggermente contuso, ma in modo lieve, e non è dovuto ricorrere all’intervento del 118.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge.

I residenti di via Campania hanno chiesto più volte l’istituzione di un senso unico in una delle vie più trafficate del quartiere di Torangius.

Non si contano più gli incidenti nel pericoloso incrocio tra le vie Marche e Campania.

