È vietato ammalarsi nel fine settimana. In diversi paesi della provincia di Oristano, domani, sabato 4 luglio, il servizio di guardia medica non sarà attivo. Così ha fatto sapere la Asl di Oristano. A Cabras il medico sarà assente dalle 10 alle 20, mentre ad Oristano le porte rimarranno chiuse dalle 20 alle 8 del giorno successivo. Disagi anche a Riola: nessun medico dalle 10 alle 20. A Tramatza, invece, il medico sarà assente dalle 10 di domani alle 8 di domenica 5 luglio. Come anche a Solarussa. Il medico qui non sarà presente nemmeno domenica 8 luglio dalle 8 alle 8 di lunedì 6 luglio. Il paese di Simaxis resterà senza medico domenica 5 luglio dalle 8 alle 8 di lunedì 6 luglio. Niente servizio di guardia medica a Villaurbana sabato 4 luglio dalle 10 alle 8 di domenica 5.

Non va meglio a Laconi: nessun camice domani dalle 10 alle 8 di domenica 5 luglio. A Mogoro il medico non sarà presente domenica 5 luglio dalle 20 alle 8 di lunedì 6 luglio. A Uras, il dottore sarà assente da oggi alle 20 fino alle 8 di domani. A Villa Sant’Antonio, il servizio sarà attivo domenica 5 luglio dalle 8 alle 8 di lunedì 6 luglio. A Santu Lussurgiu, l'ambulatorio sarà chiuso sabato 4 luglio dalle 20 alle 8 del giorno successivo e anche domenica.

«Per contattare telefonicamente il servizio di guardia medica è possibile comporre il Numero Unico Europeo (NUE) 116 117, attivo 24 ore su 24, che indica il punto di guardia medica attivo più vicino e può mettere in contatto telefonico con il medico di continuità assistenziale in servizio - fanno sapere dalla Asl - La centrale 116 117 è collegata a quella dell’emergenza 118, in modo da consentire passaggi rapidi di chiamata qualora l’esigenza del cittadino si riveli particolarmente urgente. Inoltre il Numero Unico Europeo fornisce informazioni sulle modalità di accesso ai diversi servizi ed ufficio socio-sanitari attivi nella Asl di Oristano».

Per conoscere tutti i punti di continuità assistenziale (ex guardia medica) presenti nel territorio della Asl Oristano, è possibile consultare il sito dell'azienda sanitaria.

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