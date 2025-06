Quando la scrittura riesce a curare. Si concluderà anche quest’anno, con lo spettacolo che andrà in scena lunedì 23 giugno, alle 16.30, al Centro servizi culturali di Oristano, in via Carpaccio, 9, il laboratorio di scrittura creativa curato dalla scrittrice Savina Dolores Massa, in collaborazione con l’educatrice professionale del Centro di Salute Mentale di Oristano Fabiola Biddau e il direttore del Centro servizi culturali di Oristano Marcello Marras.

Il progetto, frutto di una ventennale collaborazione fra il Centro di salute mentale e il Centro servizi culturali di Oristano, che da sempre ospita il percorso laboratoriale, quest’anno vedrà in scena ventuno allievi che, a partire dallo scorso ottobre, si sono cimentati mese dopo mese in decine di elaborati nati dalla sperimentazione di una scrittura creativa originale. Testi che saranno proposti e donati al pubblico dagli stessi autori. I partecipanti proporranno le capacità di lettura orale ed espressiva acquisite nei mesi dello stare insieme, oltre a una padronanza del corpo lentamente conquistata. «Il tema di quest’anno, “Trema la trama del mondo”, è un’indagine sul significato del vivere la contemporaneità che accompagna le menti e l’agire in svariate forme: dalla condanna verso lo sfregio della natura, alle guerre, ai soprusi, alle indifferenze, alle solitudini – spiegano gli organizzatori – Un lavoro reso possibile grazie alla costante onda ludica e creativa dell’intero gruppo di lavoro, unito nella complicità di analisi sulle vicende che stanno destabilizzando il pianeta in maniera irreversibile». L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

