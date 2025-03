L’obiettivo è quello di capire quali sono i bisogni e le necessità dei giovani di oggi, per poi metter in atto azioni e servizi mirati. L’indagine è promossa dal Centro per le famiglie di Oristano in collaborazione con il Plus ed è rivolta ai ragazzi della fascia di età 14-24 anni residenti nei Comuni del distretto. Quindi Allai, Baratili San Pietro, Bauladu, Cabras, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Riola sardo, Samugheo, San Vero Milis, Santa Giusta, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Tramatza, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani e Zerfaliu.

I risultati della ricerca consentiranno agli operatori di raccogliere preziose informazioni e suggerimenti per programmare al meglio i servizi sul territorio e le attività del Centro rivolte ai giovani. La partecipazione al sondaggio è volontaria, il questionario è anonimo. Ciò vuol dire che le risposte che verranno fornite non saranno in nessun modo riconducibili alla persona.

Per partecipare basta scansionare il Qr code presente nella locandina dell'evento pubblicata presente nei siti istituzionali dei Comuni che hanno promosso l'iniziativa, come quello di Santa Giusta. Il centro per le famiglie si occupa da tempo della promozione del benessere delle famiglie, prioritariamente di quelle con figli di minore età, sia in relazione alle attività della vita quotidiana, sia con riferimento allo sviluppo ed al sostegno delle competenze genitoriali. Ma anche a sostenere i nuclei nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre le esperienze di disagio infantile, adolescenziale e le situazioni di maltrattamento e abuso.

© Riproduzione riservata