Si terrà venerdì dalle 15.30 nel parco di San Giovanni dei fiori a Oristano, la Giornata della salute mentale, organizzata dal’Asl 5 in collaborazione con l’associazione Iscra.

«Sarà un pomeriggio ricco di proposte culturali tra musica, letteratura e danza, con l’obiettivo di accendere i riflettori sul tema della salute mentale e illuminare le tante attività promosse dai Csm, favorire l’inclusione sociale e promuovere una cultura del benessere psicologico», spiegano dagli uffici di via Carducci. Non mancheranno punti informativi sui servizi offerti dal Dipartimento di salute mentale e momenti di confronto e di partecipazione attiva .

Dopo i saluti dei partecipanti, alle 16 verranno avviati laboratori e gli stand del Csm, mentre alla 16.30 ci sarà un momento artistico, musicale e letterario. Alle 17 aprirà il viaggio immaginario con Mauro Abbate che presenterà “8 anni-8 giorni”; alle 17.15 un talk con i rappresentanti delle associazioni che collaborano con il Csm. Infine, alle 18.15 un momento di danza con Aurelia Rinetti e alle 18.30 si aprirà “Agorai”, uno spazio di confronto e partecipazione attiva sul tema della salute mentale.

