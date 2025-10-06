Oristano, un evento per parlare di salute mentaleSi terrà venerdì dalle 15.30 nel parco di San Giovanni dei fiori
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si terrà venerdì dalle 15.30 nel parco di San Giovanni dei fiori a Oristano, la Giornata della salute mentale, organizzata dal’Asl 5 in collaborazione con l’associazione Iscra.
«Sarà un pomeriggio ricco di proposte culturali tra musica, letteratura e danza, con l’obiettivo di accendere i riflettori sul tema della salute mentale e illuminare le tante attività promosse dai Csm, favorire l’inclusione sociale e promuovere una cultura del benessere psicologico», spiegano dagli uffici di via Carducci. Non mancheranno punti informativi sui servizi offerti dal Dipartimento di salute mentale e momenti di confronto e di partecipazione attiva .
Dopo i saluti dei partecipanti, alle 16 verranno avviati laboratori e gli stand del Csm, mentre alla 16.30 ci sarà un momento artistico, musicale e letterario. Alle 17 aprirà il viaggio immaginario con Mauro Abbate che presenterà “8 anni-8 giorni”; alle 17.15 un talk con i rappresentanti delle associazioni che collaborano con il Csm. Infine, alle 18.15 un momento di danza con Aurelia Rinetti e alle 18.30 si aprirà “Agorai”, uno spazio di confronto e partecipazione attiva sul tema della salute mentale.