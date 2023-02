Si alza il sipario a Oristano sulla Sartiglia 2023.

Come da tradizione secolare, il primo atto spetterà al gremio dei Contadini. Sarà Danilo Casula, capocorsa designato da s'Oberaiu Majori Mauro Solinas a guidare la giostra di domani. Alle 10 il bando, proclamato dall'araldo, annuncerà alla città l'imminente giostra equestre.

Alle 12 appuntamento in via Aristana per la vestizione, cerimoniale intenso durante il quale, tra squilli di trombe e rulli di tamburi, le massaieddas poseranno sul volto del Componidori la maschera del colore della terra.

L'arrivo dei cavalieri sul percorso di via Duomo, preceduto dal corteo di Eleonora, è previsto alle 13.30. Con l'incrocio delle spade si aprirà la corsa alla stella che andrà avanti all'incirca fino alle 16.30 quando, riconsegnate le spade e su stoccu, il capocorsa impugnerà lo scettro di viole mammole per "sa remada", la benedizione della folla disteso sul cavallo.

Lo spettacolo proseguirà in via Mazzini con le spericolate pariglie. Alle 18.30 la chiusura della manifestazione con la svestizione. Ma il divertimento in città andrà avanti: a partire dalle 18 il dj set di Radiolina farà ballare piazza Roma.

Sarà possibile seguire la diretta della Sartiglia su Videolina, a partire dalle 11.30, o in streaming sul sito de L'Unione Sarda.it.

© Riproduzione riservata