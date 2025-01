Promettono di regalare emozioni ma anche una grande festa. Sta per arrivare il grande giorno anche per i tre mini cavalieri che il prossimo lunedì 3 marzo guideranno un'altra edizione della Sartiglietta.

Anche per i più piccoli domenica 2 febbraio sarà una giornata speciale e indimenticabile, il primo atto della loro Giostra. Gianni Ledda, presidente della Pro Loco oristanese che da sempre organizza la manifestazione, consegnerà i ceri benedetti in occasione della candelora dopo la tradizionale messa nella chiesa di Sant’Efisio.

Ma c'è una novità: la celebrazione, in programma alle otto, per la prima volta sarà trasmessa in diretta nazionale da Radio Maria. Poi più tardi ci sarà la consegna del cero a Su Componidoreddu Giulia Atzei: è prevista per le 10 in via Sicilia, a Silì, dove abita assieme alla famiglia. Solo dopo la giovanissima amazzone, classe 2009, proposta dalla Giara oristanese che partecipa alla manifestazione con 23 min cavalieri, sarà ufficialmente su componidoreddu.

Ad accompagnare la manifestazione di domenica ci saranno come sempre i mini tamburini e mini trombettieri della Pro Loco. La festa andrà avanti per tutta la giornata. Giulia Atzei monta a cavallo da quando aveva 9 anni e ha ricoperto il ruolo di capocorsa nella Sartigliedda estiva del 2023, nella borgata marina di Torre Grande. Da sempre appassionata di cavalli, monterà un giarab sauro di 18 anni di nome Montepulciano. Sarà accompagnata da Laura Firinu, nata a Oristano il 28 febbraio 2012, e Camilla Daga, anche lei di Oristano, nata il 7 ottobre 2011.

© Riproduzione riservata