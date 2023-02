Arriveranno da Sicilia, Lazio, Piemonte, Veneto, Toscana, Lombardia, Marche e ovviamente da tutta la Sardegna.

Oltre 750 corridori sono attesi domenica ai nastri di partenza della Mezza Maratona del Giudicato di Oristano, uno degli eventi sportivi più importanti nel panorama regionale. Numerose novità caratterizzeranno la nona edizione che sarà intitolata a Gianni Murgia, runner oristanese scomparso tre anni fa, a cominciare dal connubio con la Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Saranno due le gare competitve in programma, la 21 e la 10 chilometri, ma ci sarà spazio anche per gli sportivi non agonisti che potranno partecipare a una prova di fitwalking e alla camminata di 4,5 chilometri.

L’appuntamento, inserito nei calendari nazionali Fidal, Fispes e Fitwalking Italia, è organizzato da

Dinamica Sardegna e Marathon Club Oristano, con il sostegno degli sssessorati allo Sport e al

Turismo del Comune di Oristano, della Pro loco, della Fondazione di Sardegna e il patrocinio della

Regione Sardegna e della Provincia di Oristano.

"Dopo il successo della Sartiglia - ha detto il sindaco Massimiliano Sanna - la città di Eleonora si appresta ad ospitare un altro importantissimo appuntamento di livello, una vetrina eccezionale in un'ottica di turismo sportivo".

“Sono tanti gli atleti di primo livello che parteciperanno alla 21 chilometri - ha commentato il

presidente provinciale della Fidal Giuseppe Stara -. Tra gli uomini spiccano Mustafa Belghiti,

lombardo di origini marocchine, e Antonino Lollo, poliziotto-maratoneta siciliano ma residente in

Lombardia, campione italiano di maratona nel 2021. Senza dimenticare il tre volte campione della

Mezza Maratona del Giudicato Oualid Abdelkader e il ventiduenne Federico Ortu. Ci sarà poi anche

l’oristanese Massimiliano Serra dei Runners”. “Tra le donne - ha concluso Stara -, voglio citare

Elisabetta Orrù. Nella 10 chilometri, invece, hanno confermato la propria presenza Mario Lagana e

Giuseppe Mura di Samugheo e, al femminile, Giulia Innocenti e l’oristanese dei Runners Elisa Cau”.

© Riproduzione riservata