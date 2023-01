Buone notizie per gli studenti. Grandi e piccoli. Domani, infatti, riapre la scuola primaria di via Solferino. Il Comune di Oristano ha riparato il guasto all’impianto di riscaldamento e, come nelle previsioni, gli studenti domani potranno tornare tra i banchi di scuola.

La chiusura della scuola era stata disposta dal primo cittadino Massimiliano Sanna con un’ordinanza che teneva conto del guasto all’impianto di riscaldamento, del forte abbassamento delle temperature di questi giorni e della richiesta della dirigente scolastica per la chiusura del plesso fino al ripristino dell’impianto. Ma non è tutto.

Fine dei disagi anche al liceo scientifico “Mariano IV d’Arborea” di Oristano. Dopo due giorni al freddo nelle aule, nei corridoi, nei bagni, nelle palestre e le proteste degli studenti che lunedì scorso sono rientrati a casa alle nove e trenta, il problema alla caldaia è stato risolto.

«A seguito dell’intervento dei tecnici della Provincia - ha scritto la dirigente dell’istituto Donatella Arzedi nella circolare pubblicata nel sito internet della scuola - il riscaldamento è stato ripristinato».

