Rullo di tamburi, squillo di trombe, brindisi con la vernaccia e tante, tante risate. Oggi a Oristano si è svolta la “candelora” de “Su Sattilliu a moenti”, la Sartiglia degli asini. Una manifestazione goliardica, una sfida in sella agli asinelli per ironizzare la Sartiglia, quella vera.

La parodia della giostra equestre andrà in scena sabato 1 marzo in via Mazzini: questo pomeriggio intanto c'è stata la nomina dei Componidori, con la consegna del cero. Indosserà velo e cilindro Antonello Congiu. È stato scelto alcune settimane fa da un gruppo di amici che hanno voluto nuovamente partecipare a questo momento di spensieratezza. È stata la neo associazione “Mini cavalieri Eleonora d'Arborea", formata da alcuni genitori dei bambini che frequentano il Centro ippico Usignolo, a voler riproporre la manifestazione che mancava ormai da diversi anni.

Ha consegnato il cero a su componidori Antonio Fiori, per tutti "melanzana", storico cavaliere della Sartiglia. Antonello Congiu sarà affiancato da Alessandro Puddu e da Pierpaolo Urru.

