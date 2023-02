Non si placano le polemiche sul nuovo regolamento comunale (per ora approvato in commissione Attività produttive), che prevede lo smantellamento dei dehors del centro storico entro un anno.

Martedì il sindaco, Massimiliano Sanna, incontrerà gli esercenti per fare il punto della situazione. «Potremmo valutare di posticipare la rimozione delle strutture permettendo ai gestori di arrivare alla scadenza naturale delle concessioni che sono comunque temporanee», afferma il primo cittadino.

Nella maggior parte di casi si tratta di autorizzazioni quinquennali, rinnovabili per ulteriori cinque anni. «Il rinnovo è fuori discussione - chiarisce Sanna - occorre regolamentare».

Intanto sulla questione prende posizione Confesercenti.

«L’assemblea dei gestori dei dehors, tenuta in collaborazione con l’associazione, ribadisce che i contenuti espressi dal Regolamento proposto dal l’amministrazione civica, in ogni sua formulazione, siano da rigettare perché non sono adeguati alle esigenze reali degli operatori», scrive il presidente Francesco Orrù.

Confesercenti contesta anche il fatto che sull’argomento il Comune abbia richiesto il solo parere di Confcommercio, escludendo dal confronto tutte le altre associazioni di categoria. Nelle otto attività del centro storico la raccolta firme a sostegno dei dehors ha già superato le quattromila adesioni.

