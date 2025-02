Al posto dei cavalli veri ci saranno quelli realizzati con le canne, e poi via di corsa veloci per tentare di prendere la stella indossando il costume di Carnevale.

Nel quartiere di Su Brugu, a Oristano, fervono i preparativi per una nuova edizione – in programma domenica 23 febbraio – della Sartill’e canna, una festa di Carnevale iniziata negli anni Settanta e mai interrotta grazie all’associazione per la tutela e l’incremento dei cavallini di canna, vera anima della manifestazione.

Domenica 9 verrà svelato il nome del mini capo corsa che guiderà la mini giostra. Ci sarà la tradizionale estrazione a sorte tra i bambini che frequentano il catechismo nella parrocchia di Sant’Efisio. L’appuntamento è nel salone parrocchiale dopo la messa delle 10.30.

Il rito sarà accompagnato dal rullo dei tamburi e dallo squillo delle trombe. Intanto continua senza sosta il lavoro da parte dell’associazione.

Nella “Scuderia Su Brugu” i numerosi volontari sono al lavoro per preparare i cavallini di canna da distribuire il 23 febbraio ai bambini che arriveranno da tutta la Sardegna. Ogni anno vengono realizzati circa mille destrieri di giunco che sono delle vere opere d’arte.

Saranno come sempre tre ore di spettacolo, un gioco che ripropone la Sartiglia degli adulti che si terrà invece la domenica dopo. L’appuntamento con la Sartiglia di canna è alle 14, nel piazzale dietro la chiesa. Una volta terminato il rito della vestizione inizierà la corsa alla stella sino all’imbrunire, in un'atmosfera magica e divertente dove tutto è in miniatura.

