Ultimo atto per il ciclo primaverile dei “Dialoghi nuragici”, che chiude il suo percorso a Oristano con un appuntamento dedicato all’incontro tra civiltà del Mediterraneo antico.

Giovedì 16 aprile, alle 17.30 nella sala conferenze dell’Hospitalis Sancti Antoni, si parlerà di “Nuragici e Fenici”, al centro del terzo incontro promosso dall’associazione "La Sardegna verso l'Unesco".

Ad aprire i lavori sarà Antonello Sanna, seguito dall’intervento di Carla Del Vais, docente di Archeologia fenicio-punica dell’Università di Cagliari, chiamata a ricostruire relazioni, scambi e influenze tra i due popoli. Un tema che si inserisce nel solco dei precedenti appuntamenti del 19 marzo e del 2 aprile, che hanno registrato una partecipazione significativa e confermato l’interesse verso la civiltà nuragica.

«Un percorso condiviso che riconosce in questo straordinario lascito archeologico una risorsa viva, capace di rafforzare il legame con i territori», si legge nel comunicato diffuso dagli organizzatori.

L’iniziativa rientra nel progetto di valorizzazione culturale portato avanti dall’associazione presieduta da Pierpaolo Vargiu che punta a sostenere la candidatura del patrimonio nuragico a riconoscimento Unesco.

Dopo questa tappa conclusiva, il ciclo dei “Dialoghi nuragici” tornerà in città in autunno con nuovi appuntamenti dedicati alla divulgazione e al confronto.

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