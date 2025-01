Euforia alle stelle, qualche bicchiere di troppo e il gioco è andato oltre il limite. Tanto che due ragazzi hanno concluso la nottata di sabato in caserma.

I giovani, di origine straniera, si sono lasciati andare a un fuori programma del tutto inaspettato in pieno centro a Oristano: uno di loro si è completamente denudato e cercava di spogliare anche l’amico. Urla e risate, la scena non è passata inosservata e alcune persone hanno segnalato quanto stava accadendo ai carabinieri. Immediato l’arrivo dei militari che, vedendo la situazione, hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza per cercare di calmare i due giovani.

Alla vista dei soccorritori però uno dei due ragazzi, particolarmente esagitato, si è scagliato contro un’operatrice aggredendo anche il carabiniere intervenuto per difenderla.

Momenti di forte tensione, poi i due stranieri sono stati bloccati e portati in caserma, per entrambi è scattata la denuncia e uno sarebbe stato sottoposto a fermo.

