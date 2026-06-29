Tre mesi di tempo per mettere in sicurezza la scuola secondaria di primo grado di piazza Manno a Oristano. Il Comune ha fissato in 90 giorni il termine per completare gli interventi, dopo aver affidato l’appalto alla Camedda Costruzioni di Cabras. Un cronoprogramma serrato, dettato anche dalla necessità di rispettare le scadenze imposte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che finanzia gran parte dell’opera.

Dietro l’accelerazione c’era infatti il rischio di perdere il contributo europeo. Per questo l’amministrazione ha disposto l’affidamento pur con alcune verifiche amministrative sull’impresa ancora in fase di completamento. «Si procede comunque all’affidamento, nelle more del completamento delle suddette verifiche, in considerazione delle tempistiche ristrette connesse al finanziamento Pnrr e al fine di evitare la perdita dello stesso», si legge nella determina.

L’impresa si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 2,31%. Il valore complessivo del contratto è di 159.871 euro. L’intervento dispone di un finanziamento di 223.510 euro: 200 mila arrivano dal Pnrr, nell’ambito della Missione 4 dedicata all’edilizia scolastica, mentre altri 23.510 euro derivano da economie di un precedente contributo regionale. Le opere riguarderanno l’adeguamento dell’edificio alle norme antincendio e la messa in sicurezza della struttura scolastica di piazza Manno.

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