Incidente per fortuna senza gravi conseguenze per un motociclista di Oristano scontratosi nel pomeriggio contro un autobus del servizio urbano.

L’incidente è avvenuto in via Gennargentu a due passi dal Liceo artistico. Per cause che devono ancora essere accertate la moto stava effettuando una svolta quando ha urtato l’autobus che proveniva dalla via Cagliari.

Il centauro è caduto pesantemente a terra procurandosi delle escoriazioni ad un braccio. L’uomo ha rifiutato i soccorsi del 118.

La polizia locale ha effettuato i rilievi di legge e ora dovrà accertare le cause dell’incidente.

Nel pomeriggio altri due automobilisti erano rimasti leggermente feriti in un altro incidente accaduto sulla Statale 292 all’ingresso di Nuraxinieddu.

Per cause da accertare si sono scontrate una Lancia Y, condotta da una donna e un’Alfa Romeo, alla cui guida si trovava un uomo di Oristano.

© Riproduzione riservata