Sciarpino-Colletto non ce l’ha fatta. «Niente da fare per Sciarpino. Questa volta non festeggiamo. Grazie per la vostra vicinanza e passione». Così i veterinari della clinica Due mari di Oristano hanno annunciato che non sono bastati tutti gli sforzi per cercare di salvare il cagnolino che nei giorni scorsi era arrivato con gravi ferite al collo, provocate da un’aggressione da parte di altri cani.

Le condizioni dell’animale, soccorso dai volontari dell’Anta odv di Terralba e recuperato dal servizio della Asl 5, erano apparse subito molto gravi. Nella clinica oristanese il cagnolino era stato soccorso, sottoposto a un intervento chirurgico e aveva superato la prima difficile notte. Ieri al risveglio un edema al collo piuttosto preoccupante, poi oggi la situazione è precipitata.

Il referto della Tac parlava di un collasso della laringe, «i morsi inferti al collo hanno determinato lo schiacciamento delle cartilagini che stanno occludendo ora dopo ora il passaggio dell'aria» hanno spiegato i veterinari sulla pagina Facebook. L’unica speranza sarebbe stata una tracheostomia d'urgenza, ma Sciarpino ha deciso diversamente e se ne è andato circondato dall’affetto e da tutta l'assistenza possibile in clinica Due mari. Proprio ieri mattina si erano fatti vivi i proprietari del cane che, nei giorni scorsi, era stato notato mentre si aggirava a Terralba con vistose ferire al collo e un lungo brandello di pelle che gli penzolava sul petto.

Una storia senza lieto fine, nonostante tutti i tentativi di salvargli la vita.

© Riproduzione riservata