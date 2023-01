Il metodo utilizzato è sempre lo stesso. Con una leva hanno fatto saltare la parte superiore del macchinario per poi prendere tutto l’incasso e scappare via. Indisturbati.

Raid vandalico la notte scorsa contro la cassa automatica del parcheggio sotterraneo di via Mariano.

Questo a pochi giorni dall’ultimo furto con scasso avvenuto invece la notte tra sabato e domenica scorsa nel parcheggio sotterraneo di via Carducci, sempre ad Oristano, davanti agli uffici della Asl. Il danno stamattina è stato segnalato ai gestori del parcheggio da un cittadino che si è avvicinato alla cassa per pagare la sosta. Impossibile per ora sapere se gli autori siano gli stessi del raid di via Carducci.

Le telecamere di videosorveglianza però potrebbero raccontare qualcosa di buono per chi indaga. In via Mariano stamattina sono arrivati gli agenti della volante e la polizia scientifica.

