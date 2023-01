In una città dove l’illuminazione è a dir poco carente e i controlli notturni non sono proprio a tappeto, i vandali hanno gioco facile. Tanto che sabato notte, per la quarta volta in pochi mesi, hanno scassinato la cassa automatica che si trova all’ingresso del parcheggio sotterraneo di via Carducci a Oristano.

Armati di leve hanno fatto saltare la parte superiore della macchina portando via tutto l’incasso. All’alba di domenica l’allarme; i gestori dei parcheggi a pagamento hanno poi sistemato l’impianto con nastro isolante.

Le forze dell’ordine hanno già chiesto le immagini dell’impianto di videosorveglianza per cercare di individuare i responsabili.

