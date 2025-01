Il riscaldamento non funziona e le “alternative” individuate per alzare la temperatura nelle aule non hanno dato l’esito sperato. Per questo il sindaco, Massimiliano Sanna, ieri ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura temporanea della scuola media “Grazia Deledda” ospitata nell’ex istituto Frassinetti.

«La decisione è stata presa su segnalazione della dirigente scolastica, Blanche Marie Rita Sanna, a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento», si legge in una nota degli uffici municipali. «Il personale tecnico del Comune, dopo aver verificato il problema, ha lavorato su soluzioni alternative per riscaldare comunque l’edificio, ma i tentativi operati non hanno dato buon esito».

Da qui la decisione di firmare l’ordinanza di chiusura a tutela dei bambini e del personale, in attesa dell’arrivo del pezzo di ricambio necessario alla riparazione dell’impianto e al ripristino delle condizioni ottimali per il riscaldamento della scuola.

