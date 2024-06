Piazza Manno a Oristano torna gradualmente fruibile. Dopo mesi di attesa, è finalmente riaperto il collegamento pedonale tra via Cagliari, via Episcopio e via Vittorio Emanuele.

Meno disagi per i cittadini, che potranno raggiungere il centro storico senza lunghi percorsi alternativi, e soprattutto per i titolari delle attività commerciali presenti nella piazza, stremati da mesi di sacrifici.

Gradita novità anche per studenti e insegnanti della scuola secondaria di primo grado, anche se arriva a pochi giorni dall’ultima campanella prima delle vacanze estive.

«Ora si attendono le autorizzazioni della Soprintendenza per il completamento della valorizzazione dell’area di Porta Mari, un passaggio cruciale che garantirà che tutte le operazioni siano conformi alle normative di tutela dei beni culturali e archeologici, assicurando una riqualificazione rispettosa della storia e dell’identità del luogo», fanno sapere dagli uffici comunali.

Intanto, a poche decine di metri da Piazza Manno, procedono spediti i lavori di riqualificazione di via Ciutadella de Menorca. L’impresa ha sistemato i sottoservizi e attrezzato la sede stradale in vista della posa delle lastre di basalto della pavimentazione.

