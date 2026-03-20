Si è svolta nella sala consiliare della Provincia di Oristano la prima riunione del Tavolo tecnico provinciale permanente dell’istruzione, il nuovo organismo di confronto e coordinamento dedicato alle politiche scolastiche territoriali. La sua istituzione risponde a un’esigenza più volte espressa dalla Conferenza provinciale della rete scolastica, che chiedeva uno strumento stabile per analizzare i bisogni del sistema educativo e supportare i processi decisionali. La nuova amministrazione provinciale ha ripreso il percorso e lo ha portato a compimento con l’attivazione formale del Tavolo.

Convocato dal vicepresidente della Provincia Claudio Pinna, il Tavolo riunisce rappresentanti del mondo scolastico, universitario, dei Comuni, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e del terzo settore. Obiettivo: approfondire i fenomeni che interessano la scuola, individuare buone pratiche e proporre soluzioni condivise per rafforzare l’offerta formativa.

All’incontro hanno partecipato la dirigente del settore istruzione Anna Paola Iacuzzi e le funzionarie Manuela Obinu e Marianna Deiana, insieme ai dirigenti scolastici e ai diversi attori del partenariato educativo. La riunione ha registrato un’ampia partecipazione e un forte spirito di collaborazione, accolto con soddisfazione da tutti i presenti.

Tra i temi affrontati: dispersione scolastica, trasporto degli studenti, ruolo della scuola in un contesto sociale e normativo in rapido cambiamento. Questioni centrali per definire strategie di medio e lungo periodo e costruire una programmazione più efficace e condivisa.

Il confronto si è concluso con la definizione delle modalità operative e con l’impegno comune a proseguire il lavoro nei prossimi mesi. «La partecipazione e il clima costruttivo confermano la volontà di fare rete per migliorare l’offerta educativa del territorio», ha dichiarato il vicepresidente Claudio Pinna, annunciando incontri periodici dedicati ai diversi temi di approfondimento.

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