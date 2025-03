Solo cinque stelle, niente pariglie e tanta pioggia. Sartiglietta sfortunata quella di oggi. E una valanga di lacrime sul viso di Giulia Atzei, dopo che le due massaiedde le hanno tolto la maschera verde.

La corsa a cavallo dedicata ai piccoli cavalieri, organizzata dalla Pro loco e con il sottofondo del rullo dei mini tamburini, si era aperta sotto un bel sole. La prima stella è arrivata alla decima discesa: applausi per Francesco Tumbarello. Il boato della folla è poi per Lorenzo Scanu. Ha fatto centro poi Braian Fogheri, Ginevra Atzei e Gabriele Piras. Su componidoreddu Giulia Atzei si prende la sua rivincita con Sa pippia de maju. Non è riuscito a infilzare la stella, ma quando si è sdraiato sul suo destriero per sa remada ha mandato in delirio tutta la folla.

Poi però la pioggia ha rovinato lo spettacolo. È saltata la festa dei coriandoli e sono state annullate anche le pariglie. E la Sartiglietta 2025 è andata in archivio. Tra dispiaceri e malumori.

© Riproduzione riservata