Una vita di inferno. Insulti, offese e spesso anche botte alla moglie che alla fine, esausta per i continui atteggiamenti violenti del marito, ha presentato una denuncia in Questura. Per l’uomo, un 70enne disabile, il Tribunale di Oristano ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare.

I maltrattamenti si sono trascinati nel tempo ma la vicenda è venuta a galla solo di recente con la denuncia della moglie. Secondo quanto accertato dagli agenti della Squadra Mobile, i maltrattamenti sarebbero avvenuti anche davanti ai figli della coppia.

Il gip ha stabilito che l’uomo deve stare lontano dall’abitazione in cui viveva con la moglie.

