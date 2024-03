Oristano piange Giovanni Brai, chef e patron dello storico ristorante Il Faro. Per anni il suo locale in via Bellini, nel centro cittadino, ha accolto con eleganza e professionalità migliaia di visitatori ospitando anche presidenti della Repubblica (Oscar Luigi Scalfaro, Francesco Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi) altre importanti cariche dello Stato in visita nell’Isola.

Giovanni Brai con le sue ricette e i suoi piatti per anni ha ricevuto premi e riconoscimenti, l’Espresso per diverso tempo lo ha valutato come il miglior ristorante della Sardegna. E ha ricevuto anche una stella Michelin, unico nell’Isola insieme a un altro locale.

Da una decina d’anni Il faro aveva chiuso i battenti, ma il ricordo di Giovanni Brai (che da qualche tempo viveva a Londra con i figli) è sempre rimasto vivo in tutti gli oristanesi.

© Riproduzione riservata