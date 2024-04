Partirà lunedì 6 maggio la campagna di vaccinazione contro il Papilloma virus promossa dal Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria della Asl 5 di Oristano diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras e mirata alla prevenzione dei tumori correlati al papilloma virus, responsabile di circa 6.500 casi di cancro ogni anno in Italia.

La vaccinazione verrà offerta gratuitamente, attraverso chiamata attiva o lettera inviata a domicilio, a tutte le ragazze della provincia di Oristano dagli 11 ai 26 anni e a tutti i ragazzi dagli 11 ai 18 anni.

Saranno circa diecimila i giovani che, a partire dai prossimi giorni, riceveranno la comunicazione nella quale saranno invitati a recarsi presso il più vicino ambulatorio di Igiene pubblica per la somministrazione del vaccino.

Potranno inoltre vaccinarsi gratuitamente tutte le donne, anche oltre i 25 anni, già curate per lesioni correlate all’Hpv, i soggetti con infezione da Hiv e quelli che hanno rapporti sessuali promiscui.

«L’innovazione rispetto al passato, quando già era possibile vaccinarsi gratuitamente per le categorie indicate - spiega la dottoressa Marras - è che inviteremo attivamente, tramite lettera, i ragazzi e le ragazze che rientrano nel target prestabilito. In questo modo puntiamo a raccogliere un maggior numero di adesioni per una campagna vaccinale che è di fondamentale importanza nella prevenzione dei tumori causati dall’infezione da Papilloma virus. Aderire alla campagna vaccinale contro l’Hpv è molto importante. Il vaccino, insieme allo screening oncologico, il pap test, è lo strumento principale per prevenire i tumori legati all’infezione da Papilloma virus».

