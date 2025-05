Oltre 1000 giocatori iscritti, 518 atleti pronti a contendersi le qualificazioni, 201 nel torneo principale, 244 giovani promesse nell’Under 15 e ancora 56 protagoniste nella Catte Cup W-Night, la serata dedicata al calcio femminile. L’edizione 2025 della Catte Cup supera ogni precedente, consacrandosi come l’evento sportivo amatoriale più seguito e partecipato della Sardegna. I numeri, in crescita rispetto all’edizione 2024, raccontano molto più di un semplice torneo: descrivono un fenomeno sociale in espansione, capace di coinvolgere territori, generazioni e realtà differenti. Sul piano geografico, è Oristano a guidare la partecipazione con 18 squadre iscritte, seguita da Cabras con 4 formazioni. Ma l’attrattiva è regionale: arrivano squadre da Cagliari, Tonara, Arborea, Samugheo, Terralba, Nurachi e altre località, testimoniando un entusiasmo che unisce la Sardegna da nord a sud.

Le qualificazioni si disputeranno da martedì 17 a sabato 21 giugno, presso il Campo Sportivo del Seminario Arcivescovile di Oristano. Il calendario ufficiale degli scontri sarà stabilito tramite estrazione pubblica, trasmessa sui canali social dell’organizzazione. La Catte Cup continua a crescere, senza perdere lo spirito che la distingue: sport, passione e soprattutto amicizia, requisito fondamentale alla base di ogni formazione in campo.

