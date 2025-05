Con i voti della maggioranza e l’astensione dei quattro componenti della minoranza il Consiglio comunale ha approvato, l’atto di indirizzo per l’assunzione di un mutuo da 345 mila con l’Istituto per il Credito Sportivo. L’obiettivo era quello di co-finanziare il progetto complessivo da un milione 345 mila euro per la riqualificazione degli impianti sportivi. e che prevede un contributo regionale di 1 milione di euro, mentre la restante parte sarà coperta dal mutuo deliberato.

Nel corso del dibattito, il sindaco Salvatore Pes ha ribadito che la partecipazione al bando non è frutto del caso, ma di una pianificazione attenta avviata da tempo dalla Giunta. «Non ci siamo limitati ad aspettare il bando – ha spiegato –. Il progetto era pronto da anni, tanto che l’amministrazione aveva valutato anche l’ipotesi di finanziarlo interamente con risorse comunali».

Il capogruppo della minoranza Gianni Meloni ha avanzato qualche riserva: «Pur considerando molto positivo che Sedilo possa procedere al rifacimento dell’impianto sportivo – ha detto- grazie alla Regione che ha finalmente bandito l’avviso di finanziamento, stupisce che Sedilo abbia cofinanziato con la cifra più alta, beneficiando del primo posto».

A chiarire questo aspetto è stato l’assessore ai lavori pubblici Gianfranco Pes: «Considerato il massimale di un milione imposto dal bando – ha evidenziato-, la decisione di cofinanziare con fondi comunali si è rivelata strategica per ottenere il primo posto in graduatoria».

