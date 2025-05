Al Liceo Scientifico “Mariano IV d'Arborea” di Oristano si chiude con successo la sesta edizione del percorso sperimentale nazionale “Biologia Con Curvatura Biomedica” del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Gli alunni hanno avuto la possibilità di sviluppare nuove conoscenze, abilità e competenze in ambito biomedico, grazie alla preziosa collaborazione di moltissimi professionisti, esterni all'ambiente scolastico, che hanno partecipato a titolo totalmente gratuito, sostenendo attivamente la crescita degli studenti.

L'Istituto, la dirigente Donatella Arzedi e le docenti referenti del corso Biomedico, Maria Giuseppina Francioni e Daniela Sau, ma anche i docenti del Dipartimento di Scienze e tutti gli alunni frequentanti le attività ci tengono ringraziare tutti i medici che hanno svolto le lezioni. «Ciascuno di loro ha arricchito l'intervento formativo condividendo con i ragazzi materiale proprio, frutto dell'attività professionale di ciascuno, esperienze personali, sia lavorative che umane, rendendo unico e straordinariamente utile questo percorso di orientamento, contribuendo alla preparazione e alla crescita dei nostri studenti - si legge in una nota della scuola - Desideriamo inoltre ringraziare la preziosissima collaborazione dei diversi dipartimenti dell'Asl di Oristano e di alcune strutture private che hanno accolto gli alunni del quinto anno per la realizzazione del tirocinio. Per i nostri alunni è stata un'esperienza estremamente proficua e soddisfacente dal punto di vista formativo, ed entusiasmante dal punto di vista personale. Siamo consapevoli di quante energie, tempo e fatica ciascuno di questi professionisti abbia dedicato e, in considerazione di questo, siamo ancora più grati per il loro intervento».

