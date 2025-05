Il Comune ha avviato le procedure concorsuali per l’assunzione di due nuove unità di personale a tempo indeterminato: un istruttore amministrativo-contabile e un istruttore tecnico con profilo di geometra, entrambi di categoria C. Le nuove figure andranno a rafforzare i settori in maggiore sofferenza a causa della cronica carenza di organico.

L’assessore al personale, Andrea Grussu, ha espresso soddisfazione per il passo compiuto.

«Evidenzio – afferma- come l’amministrazione comunale intende mantenere gli impegni assunti per rinforzare la numerica del personale, criticità che in qualche settore stanno purtroppo, rallentando le risposte da dare ai cittadini».

Una situazione non ottimale peraltro anche richiamata dai gruppi di minoranza in una recente interrogazione allo stesso assessore Grussu. La decisione è stata formalizzata attraverso un atto dirigenziale firmato dal responsabile del servizio, Stefano Usai, che sottolinea l’urgenza dell’intervento. Le difficoltà legate al blocco delle assunzioni degli ultimi anni e ai vincoli normativi hanno infatti aggravato le criticità interne, rallentando l’efficienza della macchina comunale.

Per accelerare i tempi, parte della procedura sarà esternalizzata con la gestione delle prove, anche da remoto, affidata alla società SHD di Manuel Cabras, con sede ad Assemini, individuata tramite indagine di mercato.

