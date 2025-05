Una giornata di festa per la chiesa arborense che domani, alle 18 in Cattedrale, accoglie l’ordinazione presbiterale dei diaconi don Francesco Soru e don Marco Ruggiu.

«Una gioia immensa non solo di tutta la chiesa arborense ma anche del nostro arcivescovo Roberto Carboni, dei candidati, delle loro famiglie, dei loro amici, delle comunità parrocchiali di provenienza e in quelle, altrettanto importanti dove don Marco e don Francesco hanno svolto il loro ministero», si legge in una nota.

Il 35enne Francesco Soru, originario di Bauladu, dal 2022 svolge il servizio pastorale nelle parrocchie di San Paolo a Oristano e in quella di Silì. Di Bonarcado invece Marco Ruggiu, classe 1998, impegnato come collaboratore in seminario e in Cattedrale e coordinatore della Pastorale giovanile vocazionale diocesana.

Don Francesco celebrerà la sua prima messa sabato alle 18.30 nell’anfiteatro comunale di Bauladu, mentre don Marco Ruggiu domenica alle 18.30 nella basilica di Bonarcado.

