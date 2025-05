In una seduta di Consiglio comunale a Bosa che si svolgeva con toni abbastanza tranquilli, la discussione si è vivacizzata durante la trattazione dell’interpellanza sui parcheggi a pagamento.

Nel suo intervento, il consigliere di minoranza Alessandro Campus ha sollevato delle perplessità circa l’iter che si sta portando avanti per l'aggiudicazione del servizio a pagamento, che la Giunta ha deciso di riavviare nel centro abitato e nella borgata di Bosa Marina.

«Secondo il mio punto di vista esistono delle incongruenze nel metodo avviato - ha avvertito il consigliere di opposizione - chiedo di vigilare e prestare particolare attenzione sulla bontà dello stesso procedimento messo in campo».

Nei giorni scorsi dagli uffici era partito l’invito agli interessati per partecipare alla manifestazione di interesse, finalizzata alla selezione di un operatore economico qualificato allo svolgimento del servizio. Si arriverà poi alla formazione di un elenco da invitare alla successiva procedura di gara sul portale SardegnaCAT. L’intenzione è quella di riavviare dal 1 giugno un servizio sospeso in passato a causa di presunti inadempimenti da parte del precedente gestore, il Consorzio The Park.

Durante la stessa seduta, il consigliere di minoranza Angelo Masala, è stato eletto al posto dell'ex consigliere Giuseppe Ibba, dimessosi recentemente, nelle commissioni regolamento - statuto e sport, ricevendo il sostegno esclusivo dei consiglieri di minoranza.

