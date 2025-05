Poste Italiane festeggia la Festa della Repubblica, in calendario lunedì 2 giugno, con una colorata cartolina filatelica: un’occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale e un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

La cartolina è disponibile anche nell’ufficio postale con sportello filatelico di via Mariano IV, oltreché online sul sito poste.it.

“Nei dieci Spazio Filatelia del territorio nazionale - fanno sapere da Poste - dal 27 maggio al 3 giugno, sarà anche possibile richiedere l’annullo speciale dedicato. Per qualsiasi aggiornamento o curiosità sul mondo della filatelia è disponibile il sito”.

