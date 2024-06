Anziché aumentare i giorni, vista la carenza dei medici di base e dei pediatri sia in città ma anche in tantissimi paesi della provincia, la Asl riduce ancora di più il servizio di Guardia medica. La direzione generale dell'azienda sanitaria e la Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione Ospedale-Territorio”, con una nota hanno fatto sapere che il turno notturno della guardia medica di Oristano, in via Carducci, oggi mercoledì 12 giugno, inizialmente previsto dalle 20 alle 8 del giorno successivo, sarà attivo solo dalle 20 alle 24. Ciò vuol dire dunque solo per 4 ore. Tradotto meglio significa che l’ambulatorio aprirà, in una settimana, solo in questa fascia oraria.

Un disagio non indifferente per i cittadini.

In caso di bisogno è necessario quindi raggiungere o il Pronto soccorso dell'Ospedale San Martino oppure le guardie mediche dei paesi limitrofi.

