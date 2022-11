"La sostituzione dell'assessora Giovanna Bonaglini con Carmen Murru è stata decisa a maggioranza dal gruppo consiliare". Non si è fatta attendere la replica del segretario Udc Michele Piredda alle dichiarazioni del consigliere Paolo Angioi, fortemente critico sull'opportunità di affidare alla neocomponente del partito l'incarico in esecutivo.

Il leader cittadino non indietreggia di un millimetro e ribadisce la linea già espressa al primo cittadino. Non si sblocca , dunque, la situazione in Consiglio comunale. Nessun passo in avanti dopo le dimissioni della delegata ai Servizi sociali. Il sindaco prende tempo, ma la convocazione del Consiglio comunale per giovedì non consente ulteriori tentennamenti.

Nei prossimi giorni Massimiliano Sanna dovrà decidere se cedere alla richiesta dell'Udc, scontentando il suo partito, o se rifiutare l'imposizione di Carmen Murru e presentarsi in Aula, con il rischio di vedere vuoti almeno quattro banchi su cinque dello scudo crociato.

