Spiagge per tutti, anche per i cani. E in alcuni litorali gli amici a quattro zampe hanno persino posti privilegiati. Con l’esplosione del caldo anche gli animali vogliono godersi il mare. Per loro c’è posto in tutta la costa dell’Oristanese, da Arborea a Cuglieri passando per il Sinis e non solo. L’unico Comune dove neanche quest’anno invece ci sarà un’area per gli animali è Narbolia. Questo poiché non esiste un accesso diretto al mare, se non passando attraversando i due campeggi.

Nella costa cabrarese chi vuole trascorrere le ferie con il proprio cane non dovrà per forza raggiungere zone periferiche. È possibile godersi la tintarella sia nella borgata marina di San Giovanni di Sinis, sotto la torre spagnola, sia a Maimoni. Una “Dog friendly beach” è presente anche a Porto Suedda. A San Vero Milis la spiaggia per i cani è in località “Is Arenas”, un'area di 430 metri.

Lavori in corso anche nella marina di Arborea. Come lo scorso anno le aree individuate per gli amici a quattro zampe sono due: la prima è nella 24, l'altra lungo la 29, di fronte al camping S'ena Arrubia. A Torregrande i cani sono ben accetti nell’ultimo tratto di spiaggia andando verso il porticciolo. Come ormai da tempo a Santa Giusta gli animali trovano spazio nella spiaggia di Sassu. A Bosa l’area messa a disposizione dal Comune si trova nell'ultimo tratto delle spiaggia di Turas. Ospita i cani anche la marina di Cuglieri: in località Sar Renas.

© Riproduzione riservata