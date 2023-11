Nessun varco pedonale in piazza Manno, a Oristano, per problemi di sicurezza, ma saranno previste «eventuali forme di compensazione» per i commercianti. Di che tipo e in quale misura ancora non si sa.

L’assessora alle Attività produttive Rossana Fozzi rispondendo all’interpellanza della minoranza sui disagi creati dai lavori di riqualificazione, ha annunciato in Consiglio comunale l’intenzione di tutelare economicamente le attività produttive oggettivamente penalizzate dai cantieri.

«Nei prossimi giorni incontreremo nuovamente gli esercenti», ha assicurato l’esponente della Giunta aggiungendo che un segnale agli operatori del comparto è in cima alla sua lista delle priorità.

«Per avere maggiore cognizione di ciò che si può fare ho chiesto una relazione all’ingener Alberto Soddu - ha spiegato - e l’ufficio Tecnico ha confermato che l’ipotesi di apertura di un passaggio pedonale all’interno del cantiere non è al momento percorribile».

Dura la replica della capogruppo del Partito Democratico Maria Obinu. «Questa è una non risposta, per che cosa incontrate i commercianti? - ha esordito - le interpellanze vi lasciano tutto il tempo di portare in Aula le soluzioni. Le forme di compensazione ce le avrebbe dovute presentare in Consiglio, è inutile procrastinare. Non siamo assolutamente soddisfatti».

