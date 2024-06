In città, ma non solo, è meglio non ammalarsi. Il rischio è quello di dover affrontare attese infinite al pronto soccorso. L’emergenza sanitaria ad Oristano morde sempre di più. I medici di base diminuiscono mese dopo mese, trovare le porte dell’ambulatorio della guardia medica di via Carducci aperte è invece sempre più difficile: questa settimana le porte si apriranno solo domani, dalle 20 alle 8.

Dal primo settembre, mese in cui il servizio ha iniziato a zoppicare, fino al 31 maggio scorso, quindi 273 giorni, le porte si sono aperte meno di cento volte. Questa è la media calcolata in base alle comunicazioni che la Asl ha annunciato attraverso il sito internet. Ma non solo. Se per diversi mesi la Asl stilava un calendario completo mese per mese, ora l’avviso va di settimana in settimana. La scorsa settimana, dal primo all’otto giugno, ci sono state tre aperture. Per la terza settimana di giugno invece ancora la Asl non ha organizzato il servizio.

