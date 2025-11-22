Il maltempo
22 novembre 2025 alle 19:45aggiornato il 22 novembre 2025 alle 19:46
Oristano, la neve fa crollare alcuni alberi sulle strade: intervengono i vigili del fuocoL'intervento più impegnativo in via dell'Agrifoglio dove un grosso leccio impediva il passaggio ad alcuni residenti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Intervento questa mattina dei Vigili del Fuoco di Abbasanta a San Leonardo per tagliare alcuni alberi caduti sulla sede stradale.
L'intervento più impegnativo in via dell'Agrifoglio, dove un grosso leccio impediva il passaggio ad alcuni residenti.
Gli altri interventi sono stati svolti sulla SP20, sempre per liberare la carreggiata da alcuni alberi caduti dopo la copiosa nevicata della notte.
ù(Unioneonline)
© Riproduzione riservata