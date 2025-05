Il rischio della proliferazione delle zanzare, insetto che può trasmettere all’uomo la Febbre del Nilo e altri virus, tra cui Usutu e Dengue, è dietro l’angolo. Per questo il dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano ha già messo in atto tutte le azioni necessarie a proteggere la popolazione dalla diffusione della malattia.

Nei giorni scorsi, a seguito della positività riscontrata su una cornacchia nel territorio di Arborea, il servizio di Sanità Animale ha inviato a tutti gli 88 comuni della provincia la proposta di ordinanza sulle misure da adottare per la prevenzione ed il controllo della West Nile Disease e altre malattie trasmesse dagli insetti vettori. La Asl ricorda che tutti i cittadini devono adottare semplici precauzioni.

«In prima battuta – spiega la direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras – occorre evitare i ristagni d’acqua, ambiente ideale per lo sviluppo delle larve di zanzara: vanno quindi cambiate di frequente le ciotole d’acqua degli animali, svuotati i contenitori come le piscine per bambini, i sottovasi, le vasche bucataie e tutti i contenitori in cui l’acqua può stagnare. Importante anche ripulire i tombini ed evitare che si creino pozzanghere in orti e giardini. Poi proteggere la propria abitazione, schermando porte e finestre con zanzariere, e se stessi, in particolare quando si sta all’aperto la sera, utilizzando spray repellenti con moderazione e prudenza, e indossando abiti a maniche lunghe e di colore chiaro».

«Come negli anni scorsi - afferma il direttore del servizio di Sanità Animale Enrico Vacca - per scongiurare la diffusione della West Nile, virus ormai endemico alle nostre latitudini, è stata potenziata l’informazione ai cittadini e agli enti competenti per adottare le misure di prevenzione e controllo della malattia volte a ridurre l’attacco da parte degli insetti vettori e la proliferazione delle zanzare».

La Asl ricorda inoltre che chi rinviene il cadavere di un volatile per cui si sospetti una contaminazione da virus deve chiamare i numeri 0783 317767 o 317769, o portarlo direttamente al servizio veterinario.

