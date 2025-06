Cinquemila volte grazie. In occasione della Giornata mondiale dei donatori di sangue, che si è celebrata sabato 14 giugno, la Asl di Oristano ha voluto ringraziare gli oltre cinquemila donatori della provincia che lo scorso anno hanno compiuto questo gesto di solidarietà, permettendo di raccogliere, complessivamente, più di 8.000 sacche di sangue.

«Grazie di cuore a tutti i donatori del nostro territorio», dichiara il direttore del Centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano Mauro Murgia. «Con la loro generosità hanno contribuito non solo a rendere il nostro territorio autosufficiente quanto a fabbisogno di sangue, ma hanno anche permesso di sostenere gli altri centri della Sardegna, una regione che ha una costante sete di questo prezioso componente, strutturalmente superiore a quella delle altre regioni d’Italia per via della maggiore diffusione di malattie ematiche come la talassemia».

Il pensiero va ai donatori abituali, ma anche ai tanti giovani che, grazie ai progetti di collaborazione con le scuole superiori, per la prima volta hanno iniziato a donare il sangue: «Sono stati molti, moltissimi, i ragazzi e le ragazze che hanno risposto al nostro invito», afferma il dottor Murgia. «Ci auguriamo che questa sia stata la prima volta di una lunga carriera da donatori e donatrici».

Murgia come sempre ricorda l’importanza del dono in estate, quando si registra un fisiologico calo delle donazioni e di contro, per via dei flussi turistici, cresce il fabbisogno di sangue. Per chi volesse donare, il Centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano è aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12, senza necessità di prenotazione. In alternativa si può aderire alle giornate di raccolta itinerante organizzate in collaborazione con le sedi Avis della provincia. Per donare occorre avere tra i 18 e i 65 anni, pesare almeno 50 chili ed essere in buone condizioni di salute.

