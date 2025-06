Chi transita nel centro storico di Cabras deve stare attento. Dal 15 giugno è attiva l’estensione dell’area pedonale. Nella piazza Vittorio Emanuele III, dalle 19 alle 3 del mattino, la circolazione è consentita solo ai pedoni e alle biciclette.

È in funzione il sistema di videosorveglianza automatico, che mette in evidenza l’apertura o chiusura al transito della strada mediante scritte in sovrimpressione.

«Si ricorda inoltre che via Cavallotti, all'altezza dell'intersezione con via Custoza, e via Mariano fino all'intersezione con via Firenze sempre dalle 19, sono area Ztl», ricorda il Comune. «Per cui il loro transito e sosta è riservato ai residenti, ad altri abilitati titolari di pass Ztl e a coloro siano in possesso del contrassegno auto per le persone con disabilità».

