Prosegue anche mercoledì 18 giugno la disinfestazione iniziata oggi in alcune zone del centro abitato di Bosa, eseguita dal servizio di igiene e profilassi della Provincia di Oristano. Dopo quelli effettuati nelle vie Leopardi, Benedetto Croce, De Sanctis e Pascoli, ora l’intervento riguarda in particolare viale Giovanni XXIII, dove dalle 5 alle 9 del mattino, verranno erogate sostanze insetticide per finalità sanitarie.

Al fine di tutelare la salute pubblica, il sindaco Alfonso Marras ha firmato un’ordinanza con precise disposizioni come quelle di tenere chiuse porte e finestre che si affacciano sulla via e di non stendere fuori dalla propria abitazione capi di abbigliamento. E ancora, non lasciare in luoghi esterni che si affacciano su detta strada i giochi dei bambini, mentre se si coltivano ortaggi o frutta, attendere qualche giorno prima di utilizzarli per l’alimentazione, e comunque avere riguardo di procedere ad accurato lavaggio prima del consumo.

Conclusa la disinfestazione, seguirà una pulizia straordinaria delle strade interessate.

