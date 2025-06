Il Comune di Arborea è al lavoro per dare in gestione il Centro di aggregazione sociale per i prossimi due anni. Sul sito del Comune e della Regione pubblicata un'indagine di mercato, finalizzata a individuare poi un operatore economico idoneo.

Il Comune chiede alla ditta che si presenterà almeno la presenza di un animatore per i giovani e uno per gli anziani. Poi altri due educatori con esperienza biennale nel campo dell'aggregazione giovanile e un assistente alle persone con disabilità. Poi un addetto alle pulizie e un autista con abilitazione adeguata al trasporto di anziani e disabili. È richiesto anche un mezzo da mettere a disposizione, idoneo al trasporto di almeno nove persone.

Le imprese interessate possono partecipare candidandosi sul portale Sardegna Cat. Le attività a favore di minori, disabili, giovani e adulti, prioritariamente residenti nel Comune di Arborea, saranno realizzate all'interno della struttura comunale che si trova in via Sardegna, all'interno dei locali dell'Ex Carlo Avanzini.

Un luogo d'incontro e di accoglienza di bisogni, desideri, fragilità ed emozioni. Sul sito istituzionale del Comune sono presenti tutte le informazioni per partecipare all'indagine di mercato.

© Riproduzione riservata