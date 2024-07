Dopo l’otorinolaringoiatra, arriva anche l’oculista. Si rafforza l’offerta sanitaria dell’ospedale San Martino che, per la prima volta, a partire da giovedì potrà contare su una oftalmologa che effettuerà prestazioni ambulatoriali e, a regime, anche interventi, tra cui la rimozione della cataratta.

«L'avvio dell'attività oculistica nella struttura ospedaliera oristanese rappresenta una novità assoluta, che va a colmare una lacuna storica del nosocomio oristanese - afferma il direttore generale della Asi 5 di Oristano Angelo Maria Serusi -. Questo ci consentirà di dare una risposta a tutti quei pazienti che fino ad oggi erano costretti a rivolgersi ad altre strutture fuori provincia o al privato per la diagnosi e la cura delle patologie e i disturbi della vista e dell'occhio».

A partire dal 1 settembre, un secondo specialista integrerà l’organico in servizio. È la seconda importante novità per il nosocomio cittadino dopo l’attivazione della struttura semplice di Otorinolaringoiatria. «Un segnale positivo - osserva Serusi - per un ospedale che, pur in un momento storico indubbiamente complicato in termini di reclutamento di personale medico, riesce ad attrarre nuove professionalità e a dare il via a nuovi servizi».

