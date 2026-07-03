Oristano, investita sulle strisce: 16enne in ospedaleÈ avvenuto in piazza Roma, la ragazza stava attraversando la strada
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una giovane turista francese è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in piazza Roma.
L’incidente si è verificato poco prima delle 13. Secondo la prima ricostruzione, la giovane di 16 anni aveva iniziato ad attraversare senza accorgersi dell’arrivo dell’auto.
Il conducente dell’Audi se l’è trovata davanti all’improvviso, forse nascosta da uno degli alberi sul marciapiede, e non ha potuto evitare l’impatto.
La giovane è finita a terra, subito soccorsa dagli operatori del 118 è stata accompagnata al San Martino in codice giallo. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente.