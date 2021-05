Dopo gli episodi dello scorso fine settimana, a Oristano anche tra sabato notte e domenica si sono ripetuti assembramenti di giovani nei giardini pubblici, accompagnati da episodi d’inciviltà e di degrado.

I giardini di viale Repubblica e del tribunale, invasi da decine di giovani, sono diventati discariche di bottiglie di alcolici e di birra spaccate ed abbandonate nel prato, cartacce, bicchieri e buste di rifiuti.

Panchine e vialetti ridotti a veri e propri immondezzai. Purtroppo, tutto questo è stato provocato nuovamente dall’abuso di alcolici soprattutto da parte di moltissimi minori.

Due ragazzine sono finite al Pronto soccorso e sono scattate nuove sanzioni. Evidentemente anche questi deterrenti non sono stati sufficienti ad arginare queste vicende che si sono puntualmente ripetute anche due sere fa.

Il sindaco di Oristano ha annunciato per i prossimi giorni una riunione urgente della Giunta comunale per predisporre adeguate misure di contrasto in vista del passaggio alla zona gialla.

“Quanto ho visto nei giardini pubblici è veramente vergognoso - commenta preoccupato Andrea Lutzu – per ripulirli spendiamo le risorse pubbliche che sono di tutti. Insieme alla Giunta dovremo studiare delle azioni immediate per contrastare ulteriori analoghe situazioni nei confronti degli incivili”.

