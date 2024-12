Ancora una mattinata di protesta al Liceo Scientifico Mariano IV, dove quasi tutti gli studenti questa mattina hanno abbandonato le aule dopo la prima ora di lezione per manifestare contro il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento dell’Istituto.

La decisione, presa unanimemente dagli studenti, è stata motivata dalle condizioni termiche insostenibili, in particolare al secondo piano dell’edificio, dove si registra un freddo intenso, specie alle prime ore dopo l’ingresso. Anche il primo piano presenta criticità, sebbene in misura meno grave.

I rappresentanti degli studenti hanno espresso il loro malcontento sottolineando come il problema sia noto da tempo, ma non sia stato risolto in modo definitivo. «Non possiamo seguire le lezioni in queste condizioni – ha dichiarato uno studente – È una questione di dignità e di diritto allo studio». Da giorni i tecnici della Provincia, responsabili della manutenzione dell’impianto, stanno intervenendo per cercare di risolvere il guasto. Fino ad oggi, però, il corretto funzionamento del riscaldamento non è ancora stato ripristinato.

© Riproduzione riservata