Con il tradizionale trasporto della bandiera verso la chiesa campestre di San Giovanni dei Fiori sono entrate nel vivo le celebrazioni del Gremio dei Contadini dedicate alla Natività di San Giovanni Battista.

Oggi, 23 giugno, il vessillo della corporazione ha lasciato l’abitazione dell’oberaiu majori uscente Tore Carta per raggiungere Santu Giuanni de Froris al termine di un corteo particolarmente suggestivo. Ad accompagnare il carro trainato dai buoi, sul quale era sistemata la bandiera, sono state le note delle launeddas, mentre i cavalieri della Sartiglia a cavallo hanno scortato il corteo lungo il percorso.

La cerimonia rappresenta uno dei momenti più sentiti della tradizione gremiale oristanese e segna l’avvio ufficiale della festa dedicata al patrono dei Contadini. Fede, identità e memoria collettiva si intrecciano in un rito che continua a richiamare numerosi partecipanti e appassionati delle tradizioni cittadine.

Le celebrazioni proseguiranno con le funzioni religiose in onore di San Giovanni Battista. Giovedì, invece, è in programma l’ultima tappa della ricorrenza con il trasporto della bandiera dalla chiesa campestre all’abitazione di Maurizio Casu. Sarà il momento che sancirà il passaggio delle consegne e l’inizio del suo anno alla guida del Gremio dei Contadini.

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