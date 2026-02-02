Tante risorse finanziarie per realizzare il piano delle opere pubbliche fino al 2028, approvato dalla giunta comunale presieduta dal sindaco Andrea Loche. Sono 4 milioni e 150mila euro in tre anni, cifra ingente per interventi di importanza capitale come l’assetto idrogeologico nel paese, messa in sicurezza di costoni rocciosi del territorio comunale, realizzazione di nuove strade, cantieri forestali comunali e messa in sicurezza di strade rurali.

Tra le opere nuove finanziate dalla Regione, la strada di collegamento da S’Archittu alla statale 292 in direzione nord verso la borgata di Santa Caterina per 1 milione e 100mila euro, quindi la strada che dal cimitero comunale si innesta nella provinciale 19 in direzione della Madonnina, per 600mila euro.

1 milione e 600mila euro sono destinati per interventi di messa in sicurezza dell’abitato di Cuglieri e alcuni versanti sovrastanti strade extraurbane comunali, e per la sistemazione di diverse strade comunali. 440mila sono per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico delle strade San Lorenzo, Su Muru Traessu e Canicherbu.

Per la riqualificazione e valorizzazione dell’area archeologica di Cornus e Corchinas e Columbaris ci sono a disposizione 390mila euro. Per i cantieri forestali, interventi sul patrimonio boschivo e a difesa del rischio idrogeologico altri 614mila. Opere necessarie che appena realizzate apporteranno un significativo miglioramento a tutto il territorio, contribuendo alla crescita sostenibile per la comunità e i turisti.

